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Станислав Черчесов – худший тренер в истории сборной России по количеству поражений

Проигрыш Дании на Евро-2020 стал для тренера двадцатым у руля сборной.

Тренер Станислав Черчесов является худшим специалистом у руля сборной по количеству поражений. Сборная России за время работы наставника проиграла 20 раз в 57 матчах, девять поражений при этом пришлись на контрольные матчи.

При Гусе Хиддинке Россия проиграла 10 раз в 39 матчах, при Олеге Романцеве — 10 раз за 60 встреч.

По проценту побед Станислав Черчесов делит третье с конца место с Георгием Ярцевым: оба специалиста выиграли 42,1% матчей у руля сборной. Худший результат по этому показателю продемострировал Анатолий Быщовец, при котором российская команда проиграла шесть матчей из шести.

КВ
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