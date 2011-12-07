Станислав Черчесов – худший тренер в истории сборной России по количеству поражений

Тренер Станислав Черчесов является худшим специалистом у руля сборной по количеству поражений. Сборная России за время работы наставника проиграла 20 раз в 57 матчах, девять поражений при этом пришлись на контрольные матчи.

При Гусе Хиддинке Россия проиграла 10 раз в 39 матчах, при Олеге Романцеве — 10 раз за 60 встреч.

По проценту побед Станислав Черчесов делит третье с конца место с Георгием Ярцевым: оба специалиста выиграли 42,1% матчей у руля сборной. Худший результат по этому показателю продемострировал Анатолий Быщовец, при котором российская команда проиграла шесть матчей из шести.