ФК «Химки» определились с лигой на следующий сезон

«Химки» решили провести следующий сезон в РПЛ. Об этом заявил министр спорта Московской области Роман Терюшков.

«Мы всё обговорили, приняли для себя сложное решение. «Химки» идут в Премьер-лигу», — приводит слова чиновника Р-Спорт.

Напомним, что «Химки» финишировали на втором месте в ФНЛ и получили право повыситься в классе. С весны в клубе не могли определиться с финансированием в грядущем сезоне.

Последний раз подмосковный клуб выступал в элитном дивизионе в 2009 году. Тогда «Химки» вылетели, набрав 10 очков по итогам сезона, одержав всего две победы. В текущем сезоне химчане вышли в финал Кубка России.