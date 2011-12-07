Иван Игнатьев забил первый мяч за «Рубин»

Форвард Иван Игнатьев в матче 30-го тура РПЛ забил первый мяч за «Рубин». Игрок реализовал пенальти в ворота московского «Спартака». Сухая серия нападающего в футболке «Рубина» продлилась 841 минуту.

Нападающему потребовалось 11 матчей, чтобы открыть счёт своим голам за казанский клуб. Последний раз Игнатьев забивал в РПЛ будучи игроком «Краснодара», произошло это в ноябре 2019 года. Сухая серия форварда в общей сложности составила 956 минут.

После первого тайма в матче «Рубин» — «Спартак» ничья — 1:1. Оба года были забиты с пенальти.