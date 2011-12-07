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«Крылья Советов» вылетели из РПЛ второй раз за три года

Самарский клуб финишировал на 15-м месте в чемпионате.

«Крылья Советов» третий раз в своей истории вылетели из РПЛ. Об этом стало известно после решения «Химок» выступать в элитном дивизионе в грядущем сезоне. Понижение в классе стало для самарцев вторым за три года.

«Крылья Советов» финишировали в сезоне 2019/20 на 15-м месте. Самарский клуб опустился в зону вылета в 22-м туре и уже не смог из неё выбраться. Отметим, что первый круг чемпионата команда закончила на седьмом месте. В Кубке России «Крылья» вылетели на стадии 1/16 финала, проиграв московскому «Торпедо».

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