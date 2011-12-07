«Рубин» проиграл «Спартаку». Команды пробили три пенальти

В заключительном матче РПЛ сезона 2019/20 «Рубин» на своём поле проиграл «Спартаку». Судьбу встречи решили три пенальти.

На 40-й минуте Карл Старфельт сыграл рукой в своей штрафной — пенальти реализовал Зелимхан Бакаев. Четырьмя минутами позже Айртон срубил Хвичу Кварацхелия — одиннадцатиметровый реализовал Иван Игнатьев, забив первый мяч за «Рубин». На 72-й минуте Уремович сбил в штрафной Понсе, «Спартак» реализовал пенальти усилиями Джордана Ларссона.

Казанский клуб финишировал на 10-м месте в турнирной таблице. «Спартак» благодаря победе поднялся на 7-е место. Отметим, что «Рубин» пятый раз расположился на десятой строчке по итогам сезона за годы выступления в РПЛ. Казанский клуб не может обыграть «Спартак» во всех турнирах с 2014 года, когда выбил москвичей в 1/8 финала Кубка России (2:0).