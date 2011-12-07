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УНИКС опроверг слухи о переговорах с итальянским баскетболистом

Последний сезон форвард провел в составе «Тренто».

Казанский УНИКС в Twitter опроверг слухи о переговорах с итальянским форвардом Алессандро Джентиле. Ранее информацию об этом опубликовало издание La Gazzetta dello Sport.

«Это не правда, мы никогда не вели с ним переговоров», — гласит запись в официальном аккаунте клуба из Татарстана.

27-летний Алессандро Джентиле последний сезон провел в составе итальянского «Тренто». Игрок принял решение покинуть клуб после того, как он не пробился в розыгрыш Еврокубка нового сезона.

КВ
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