УНИКС опроверг слухи о переговорах с итальянским баскетболистом

Казанский УНИКС в Twitter опроверг слухи о переговорах с итальянским форвардом Алессандро Джентиле. Ранее информацию об этом опубликовало издание La Gazzetta dello Sport.

«Это не правда, мы никогда не вели с ним переговоров», — гласит запись в официальном аккаунте клуба из Татарстана.

27-летний Алессандро Джентиле последний сезон провел в составе итальянского «Тренто». Игрок принял решение покинуть клуб после того, как он не пробился в розыгрыш Еврокубка нового сезона.