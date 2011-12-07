«Металлург» стал третьим на Кубке чемпионов

«Металлург» обыграл «Салават Юлаев» в матче за третье место TANECO Кубка чемпионов, игра завершилась со счётом 3:2. В первом периоде уфимцы не сумели реализовать буллит, но Сергей Шмелёв всё же вывел команду из Башкортостана вперёд. Во втором периоде «Магнитка» дважды поразила ворота «Салавата» в большинстве, а в середине третьего периода Никита Коростелёв увеличил преимущество «Металлурга». За полторы минуты до конца основного времени уфимцы сняли вратаря и сократили отставание до минимума.

Напомним, что в прошлом сезоне «Металлург» стал вторым на предсезонном турнире в Казани, а «Салават» занял третье место.