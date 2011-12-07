«Ак Барс» начал дальневосточное турне с победы над «Сибирью»

В первом периоде голов засчитано не было – хозяева поразили ворота Подъяпольского, но судьи рассмотрели игру коньком, и гол не был засчитан. Во втором периоде стало вырисовываться преимущество «Ак Барса» - атаковали наши ребята здорово, уверенно отбивая контратаки хозяев. Первое удаление случилось у хоккеистов «Сибири», но реализовать его гости не смогли. Почти тут же Глухов имел прекрасный шанс забить, но с двух метров попал в ловушку Тэйлора – 0:0 по-прежнему. Отметим, что «Ак Барс» играл без Свитова. Педана и Зарипова. И при этом и после второго периода счет так и не был открыт, хотя казанцы и играли с очевидными аутсайдерами лиги в этом сезоне.Третий период также начался с удаления игрока «Сибири». И вновь казанцы не сумели его реализовать. И тут же был удален у «Ак Барса» Рафаэль Батыршин. А за минуту до завершения удаления был еще удален и Михаил Глухов. К счастью, Подъяпольский сумел помочь команде в экстренной ситуации. И вот в очередном большинстве «барсы» наконец-то забили – после броска Постмы Клинкхаммер открыл счет – 0:1. И еще одно большинство получил «Ак Барс», но тут же был удален и Малыхин. Но и здесь на высоте оказался Подъяпольский.Так что победа «Ак Барса», пусть и со счетом 1:0, принесла нашему молодому голкиперу «сухарь», а команде – два очка.