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Два игрока «Ак Барса» попали в расширенный состав сборной на МЧМ-2021

В конце ноября команда проведёт предварительный сбор.

Два хоккеиста «Ак Барса» попали в расширенный состав российской сборной на МЧМ-2021. На предварительный сбор вызваны вратарь Артур Ахтямов и нападающий Илья Сафонов. Полный список из 28 хоккеистов опубликован на официальном сайте ФХР.

Сборная России соберется в УТЦ «Новогорск» 29 ноября, где после соблюдения всех карантинных мер приступит к тренировкам. 13 декабря команда вылетит в Эдмонтон и продолжит подготовку турнира. Среди прочего, россияне проведут спарринги со Словакией и Канадой.

КВ
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