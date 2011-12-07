Андрей Костицын покинул «Нефтехимик»

«Нефтехимик» на официальном сайте объявил о расторжении контракта с 35-летним нападающим Андреем Костицыным. Ранее игрок был помещён в список отказов.

Форвард перебрался в клуб из Нижнекамска в мае, покинув минское «Динамо». В Беларуси хоккеист на протяжении двух сезонов был вторым бомбардиром команды и носил капитанскую нашивку. В этом сезоне Костицын провел 24 матча в чемпионате КХЛ, набрав 10 (2+8) очков при показателе полезности «-9».