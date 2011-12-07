Слуцкий верит в лучшее: как «Рубин» ушел на зимние каникулы

Вновь не повезло с погодой

Игры с «Ахматом» для Казани — это практически традиционно не про голы. С апреля 2017 года только в одной встрече команды «сообразили» на двоих больше двух мячей, а совладать с «Рубином» клуб из Грозного и вовсе не мог на протяжении 6 игр подряд.

Если номинально по календарю последние туры должны были проходить в теплом поясе, то фактически получилось с точностью до наоборот. «Тамбов» гонял в двух последних играх мяч в морозном Саранске, а казанцы прилетели в Чечню аккурат в снегопад. Снега навалило столько, что очищать футбольное поле перед игрой пришлось при помощи тракторов.

Посему яркий футбол увидеть не довелось. За первый тайм команды обменялись парой опасных атак, причем «Ахмат» смотрелся гораздо острее. После перерыва основной пожар у ворот гостей создавал капитан грозненцев Бернард Бериша: в одном из эпизодов лишь выросший между ближним углом ворот и косоваром Уремович смог отвести голевую угрозу. А на 65-й минуте игрок «Ахмата» выгрыз мяч в подкате в центральном круге у Макарова, запустил контратаку, которая закончилась достаточно коварным ударом — Дюпину пришлось спасать ситуацию игрой кулаком. За 15 минут до конца встречи вратарь «Рубина» вновь выручает команду, вытаскивая мяч из-под перекладины после исполнения штрафного.

У клубов РПЛ выдался жесткий календарь

Послематчевая пресс-конференция стала одновременно подведением промежуточных итогов чемпионата. Леонид Слуцкий в очередной раз подчеркнул, что прошедший год был очень тяжелым: «Нам сначала пришлось вести борьбу за выживание, потом тут же стартовать в новый чемпионат с большой группой новичков, у которых не было предсезонки». Тренер прав — календарь клубов РПЛ из-за пандемии COVID-19 оказался сумасшедшим. Напомним, в ряде стран весной решили не доигрывать прерванные национальные чемпионаты. В других же турниры перезапустили, как и в России, в июне, но пауза между сезонами продлилась от полутора до двух месяцев. В РПЛ перерыв составил всего 2,5 недели. По итогу «Рубин» с июня по декабрь провел 29 официальных матчей, тогда как условные английский «Шеффилд Юнайтед» или испанская «Осасуна» за тот же срок — 24 игры.

Столь плотный календарь обусловлен тем, что в РПЛ выпадают два месяца зимней паузы, которые в других лигах, живущих по системе «осень — весна», являются разгаром чемпионатов. Сложные климатические условия (вот новость!) не позволяют проводить в России матчи зимой, а завершить турнир нужно не позднее 20-х чисел мая, так как Евро-2020 грядущим летом пока никто не отменял. Вот и пришлось футболистам демонстрировать чудеса выносливости, а клубам — глубину скамейки, ибо с такими нагрузками в двери постучался травматизм.

«Рубин» расстанется с Тарасовым и кем-то из легионеров

Также тренер казанцев тепло попрощался с 33-летним полузащитником Дмитрием Тарасовым. Футболист присоединился к клубу зимой, но получил серьезную травму на тренировочных сборах и смог появиться на поле в июле. Тарасов провел за «Рубин» 13 матчей, дважды появился в основе, отметился тремя «горчичниками», заявил в одном из интервью, что футболисты «не виноваты» в своих зарплатах, и обучил экс-одноклубника Пабло Сантоса некоторым словам из ненормативной лексики.

— Болельщикам не видна та работа, которую он делает, как подбадривает молодых, какой большой позитив несет в команду. В нашей очень молодой команде, которая строилась, он сыграл очень важную роль, помогал быстрее адаптироваться в коллективе новичкам, — заявил Слуцкий, прощаясь с футболистом.

Отметим, что Тарасов проиграл конкуренцию по позиции более молодому Абильдгору. Тогда тренер попытался найти применение россиянину на позиции центрального защитника, однако эксперимент можно признать провальным после домашней игры с «Ростовом».

С возрастным футболистом расстаются еще и потому, что «Рубин» подписал новичка в среднюю линию. Им стал 21-летний японский полузащитник Мицуки Сайто. Футболист присоединится к команде на первом зимнем сборе, стартующем 12 января.

— У нас сейчас должна быть очень мобильная агрессивная средняя линия в лице Абильдгора, Йевтича, Шатова, Ин Бома. И у нас явный недобор в этой позиции. Сейчас Шатов получает травму, остается три игрока, которые могут полноценно играть. Поэтому мы искали игрока на эту позицию и осуществили трансфер, — объяснил подписание одиннадцатого легионера тренер.

Напомним, по новому лимиту в РПЛ клубы могут иметь в заявке не более 8 иностранцев. Посему в межсезонье «Рубин» отправил в аренду Зураба Давиташвили и Олега Данченко. Приход Сайто — сигнал, что в клубе либо готовятся к выгодной продаже кого-то из легионеров (например, Хвичи или Уремовича), либо кого-то отправят в аренду до лета. Во втором случае кандидаты «на выход» читаемы — кто-то из пары Йевтич/Бегич. Кроме того, дни Игоря Коновалова в «Рубине», похоже, сочтены. Футболист в этом сезоне лишь изредка выходит на замены, а полностью отыграл только один матч в Кубке.

Игнатьев останется, но конкуренцию по позиции усилят

Отдельно Слуцкий остановился на игре Ивана Игнатьева в этом сезоне. После встречи с «Ахматом», где форвард получил шанс, появившись в основе, его безголевая серия продлилась до 17 матчей во всех турнирах. Даже вышедший в Грозном на последние 15 минут Кирилл Климов по остроте моментов смотрелся интереснее.

— Он молодой парень, у него первый полноценный сезон не когда на него смотрят как на какого-то талантливого юношу в «Краснодаре», а где он получает большое количество игрового времени и где должен находиться совсем в другом статусе. Иногда эти переходы бывают комплексно тяжелые. Продолжим работать, я верю, что он свой потенциал реализует, — считает тренер.

Однако весной у Игнатьева конкуренция по позиции станет еще острее, так как «Рубин» подписывает из тонущего «Тамбова» форварда Михаила Костюкова, способного закрыть в том числе и фланг (привет Денису Макарову). По атлетизму Костюков практически идентичен Игнатьеву, посему будет интересно посмотреть на их очную конкуренцию.

И все же тренер «Рубина» сделал позитивный прогноз на весну: «В принципе отставание от команд вплоть до третьего места, на мой взгляд, не является критическим. Поэтому наша задача — максимально качественно отработать сборы и попытаться отыграть тот небольшой гандикап, который есть». Специалист прицелился на еврокубки, но для этого нужно не только попытаться справиться с лидерами (весной сразу два топ-матча: со «Спартаком» и «Зенитом»), но и перестать терять очки/вымучивать победы над командами из «подвала».