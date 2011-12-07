Казанские динамовки вырвали не только победу, но и первое место в «регулярке»

Перед матчем в Казани между казанским «Динамо» и красноярским «Енисеем» стало известно что калининградский «Локомотив» на Сахалине уступил местному клубу (1:3), так что в случае победы казанская команда могла в регулярном чемпионате России выйти на первое место, что дает право на преимущество в играх плей-офф на всех стадиях.

Что ж, наша команда свою задачу без труда выполнила. Безоговорочная победа — 3:0 (25:11, 25:14, 25:17), и первое место в регулярном чемпионате. Эта победа стала уже 18-й подряд для нашего клуба в двух турнирах.