Резервным арбитром на матче «Рубин» - «Краснодар» будет девушка

Адрес редакции: 420066, г. Казань,
ул. Чистопольская, д. 5
Резервным арбитром на матче «Рубин» - «Краснодар» будет Анастасия Пустовойтова, сообщает пресс-служба Российской Премьер-Лиги.
Анастасия является действующим арбитром ФИФА. Девушка уже судила игру ФНЛ «Чертаново» (Москва) – «СКА-Хабаровск», а в чемпионате РПЛ была резервным арбитром в матче «Локомотив» (Москва) – «Ахмат» (Грозный).
В России практика женского судейства в мужском футболе только набирает популярность, когда в Европе женщины-судьи активно участвуют в еврокубках.