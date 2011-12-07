Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Резервным арбитром на матче «Рубин» - «Краснодар» будет девушка

Анастасия является действующим арбитром ФИФА.

Резервным арбитром на матче «Рубин» - «Краснодар» будет Анастасия Пустовойтова, сообщает пресс-служба Российской Премьер-Лиги.

Анастасия является действующим арбитром ФИФА. Девушка уже судила игру ФНЛ «Чертаново» (Москва) – «СКА-Хабаровск», а в чемпионате РПЛ была резервным арбитром в матче «Локомотив» (Москва) – «Ахмат» (Грозный).

В России практика женского судейства в мужском футболе только набирает популярность, когда в Европе женщины-судьи активно участвуют в еврокубках.

КВ
Лента новостей