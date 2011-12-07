Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

УНИКС одержал выездную победу над «Енисеем»

Казанский клуб продолжает идти вторым в турнирной таблице.

УНИКС одержал выездную победу над «Енисеем» в Единой лиге ВТБ — 84:77. Победа стала для казанцев 18-й в турнире.

Самым результативным игроком у УНИКСа стал центровой Артём Клименко, набравший 14 очков при четырёх реализованных трёхочковых бросках. Форвард казанцев Джон Браун, в свою очередь, реализовал 4 из 5 попыток.

В последнем туре регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ казанцы 25 апреля примут дома «Локомотив-Кубань». В этой встрече определится обладатель второй строчки регулярки.

КВ
Лента новостей