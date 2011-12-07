«Рубин» смог договориться о продлении контрактов с футболистами. Об этом в эфире «Матч ТВ» рассказал спортивный директор клуба Олег Яровинский.

Обновленные соглашения будут действовать до конца текущего сезона.

«Глупо отрицать, что в оставшейся части чемпионата мы будет бороться за сохранение прописки в РПЛ. Мы не тешим себя иллюзиями и понимаем, что нас ждет серьезная борьба. Что касается переговоров на будущее, то у всех есть свои сложности, что влияет на нашу трансферную политику. Есть нюансы, связанные с переходами футболистов. В условиях пандемии мы лишены возможности просматривать игроков живьем», — признался Яровинский.

Он добавил, что команда еще не возобновила тренировочный процесс, что усложняет ее положение. В клубе озадачены соблюдением необходимых протоколов для возобновления тренировок.