Два бывших игрока «Рубина» подписали новые контракты с «Ротором»

Полузащитник Николай Кипиани и нападающий Камиль Муллин заключили новые контракты с волгоградским «Ротором», сообщает официальный сайт клуба. В минувшем сезоне Муллин принял участие в 27 матчах ФНЛ и забил 7 голов.

Также в расположении «Ротора» сейчас находится еще несколько бывших игроков «Рубина». С ними идут переговоры о продлении контрактов: Денис Ткачук, Юрий Нестеренко. Нападающий Бека Микелтадзе сейчас находится в Грузии и прибудет в Волгоград позднее.