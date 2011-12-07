Михаил Анисин рассказал о задержке зарплаты в «Хумо»

32-летний нападающий Михаил Анисин, выступавший в минувшем сезоне за «Хумо», рассказал о задержке зарплаты в клубе из Ташкента. Он признался, что «Хумо» до сих пор не рассчитался с игроками по апрельской зарплате и бонусам.

«Не буду скрывать: перед некоторыми игроками и тренерским штабом есть задержки по апрельским зарплатам и февральским бонусам. Также всей команде не выплатили бонусы. Посмотрим, как это все нормализуется. Руководство нам обещает, что все выплатит до конца июня, так что ждем», — заявил игрок в интервью allhockey.ru.

Напомним, что «Хумо» в прошлом сезоне выступал в чемпионате ВХЛ. Команда вышла в плей-офф, но турнир остановили из-за пандемии COVID-19. Нападающий отыграл в 45 матчах и набрал 25 очков (6+19). Грядущий сезон клуб из Ташкента решил пропустить.