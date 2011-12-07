Полузащитник «Рубина» пытался урезать алименты для дочери

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов попытался сократить размер алиментов, выплачиваемых своей дочери, утверждает Telegram-канал Mash. Для этого футболист обратился в Черемушкинский районный суд Москвы.

Полузащитник должен выплачивать 350 тысяч рублей в месяц на содержание 11-летней девочки. Игрок попытался это оспорить и сократить алименты до 50 тысяч, но суд с его доводами не согласился. Теперь Тарасову придется выплачивать ¼ своих доходов + 100 тысяч рублей ежемесячно.