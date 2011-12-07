Отец форварда ЦСКА Торнике Шенгелии рассказал о зарплате сына в московском клубе

Каха Шенгелия — отец 28-летнего новичка ЦСКА Торнике Шенгелии — рассказал о зарплате сына в московском клубе. Форвард перебрался в Россию 9 июля из «Басконии».

«Я хотел бы обратиться к тем, кто говорит, что он переехал из-за денег — разницы в его зарплате нет. Сколько он получал в „Басконии“, столько же зарабатывает в ЦСКА», — приводит слова отца баскетболиста портал primetime.ge.

Шенгелия-старший добавил, что важным условием в переговорах с российским клубом стала возможность выступать за национальную сборную во всех матчах, несмотря на пересечение календаря с играми ЦСКА.

Напомним, что после перехода в московский клуб Торнике Шенгелия подвергся резкой критике в Грузии. С 2014 года игрок выступал в «Басконии» и стал в ее составе чемпионом Испании. 9 июля он подписал трехлетний контракт с ЦСКА, предусматривающий опцию выхода, в случае предложения от клуба NBA.