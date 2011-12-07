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Марк Янчевский подпишет полноценный контракт с «Ак Барсом»

Ранее игрок заключал пробный контракт с казанским клубом.

Марк Янчевский станет игроком хоккейного клуба «Ак Барс» на постоянной основе. Как сообщает издание Metaratings, речь идет о заключении двустороннего контракта сроком на два года. Ранее игроку был предложен пробный контракт, который рассчитан до 27 августа. 

Стоит отметить, что Янчевский провел всю предсезонную подготовку в составе команды из столицы Татарстана. Провел 10 матчей, включая предсезонный турнир TANECO Кубок чемпионов, на котором он вместе с командой праздновал итоговый успех. За команду он выступал под 98-м номером.

В прошлом сезоне хоккеист выступал в ВХЛ за Альметьевский «Нефтяник». В 47 матчах регулярного чемпионата набрал по системе гол + пас 23 очка (6+17) при показателе полезности «+14». В плей-офф Кубка Петрова набрал 6 очков (1+5) при показателе полезности «+4».

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