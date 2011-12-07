Тренер УНИКСа: Мы начали матч слишком расслабленно

Во время матча с «Локомотивом-Кубанью» игроки казанского УНИКСА принижали много поспешных решений, вследствие чего команда допустила много потерь в нападении. Об этом на пресс-конференции по итогам матча сказал главный тренер УНИКСа Велимир Перасович.

Специалист отметил, что в его план на матч не входило играть маленькой пятеркой, а новичок команды Марио Хезонья провел первую половину матча мягко и не сконцентрированно.

«Сегодня Лоренцо Браун принес нам гораздо больше пользы в нападении. Когда мы плохо играем в защите и не принимаем верные решения, то неизбежно будем сталкиваться с проблемами, как сегодня в первой половине. Вопрос не в том, кто из игроков сколько времени проводит на паркете, а в том, кто лучше готов и кто показывает более качественный баскетбол», — сказал Перасович.

Он добавил, что команда вышла на матч расслаблено надеясь на то, что они легко выиграют матч, что говорит о нехватке концентрации.

«Порой мы принимали поспешные решения, в результате чего страдала наша защита. Но во второй половине нам удалось изменить ситуацию и добиться победы», — заключит главный тренер.

Напомним, что казанский УНИКС на своей площадке переиграл краснодарский «Локомотив-Кубань» со счетом 96:87. Больше всех очков в составе казанцев набрал Лоренцо Браун — 22.