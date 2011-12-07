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Тренер УНИКСа: Мы начали матч слишком расслабленно

Велимир Перасович отметил, что большое количество потерь в первой половине было вызвано отсутствием концентрации.

Во время матча с «Локомотивом-Кубанью» игроки казанского УНИКСА принижали много поспешных решений, вследствие чего команда допустила много потерь в нападении. Об этом на пресс-конференции по итогам матча сказал главный тренер УНИКСа Велимир Перасович. 

Специалист отметил, что в его план на матч не входило играть маленькой пятеркой, а новичок команды Марио Хезонья провел первую половину матча мягко и не сконцентрированно. 

«Сегодня Лоренцо Браун принес нам гораздо больше пользы в нападении. Когда мы плохо играем в защите и не принимаем верные решения, то неизбежно будем сталкиваться с проблемами, как сегодня в первой половине. Вопрос не в том, кто из игроков сколько времени проводит на паркете, а в том, кто лучше готов и кто показывает более качественный баскетбол», — сказал Перасович. 

Он добавил, что команда вышла на матч расслаблено надеясь на то, что они легко выиграют матч, что говорит о нехватке концентрации. 

«Порой мы принимали поспешные решения, в результате чего страдала наша защита. Но во второй половине нам удалось изменить ситуацию и добиться победы», — заключит главный тренер. 

Напомним, что казанский УНИКС на своей площадке переиграл краснодарский «Локомотив-Кубань» со счетом 96:87. Больше всех очков в составе казанцев набрал Лоренцо Браун — 22. 

КВ
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