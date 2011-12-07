32-летний финский нападающий Харри Песонен стал игроком «Ак Барса». Хоккеисту предложили контракт до конца сезона, сообщает официальный сайт казанцев.

Чемпион мира в составе сборной Финляндии текущий сезон начинал в составе магнитогорского «Металлурга». Финн провёл в КХЛ 33 матча, забросил шесть шайб и сделал восемь результативных передач. 10 декабря «Магнитка» объявила о расторжении контракта с хоккеистом. Отметим, что в разные годы Песонен выступал за клубы Финляндии и Швейцарии, а также провёл два сезона в АХЛ. Кроме того, нападающий четыре раза появился на льду в НХЛ в составе «Нью Джерси».