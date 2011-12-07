«Ирбис» обыграл альметьевский «Спутник»

«Ирбис» на своём льду обыграл альметьевский «Спутник» в игре регулярного чемпионата МХЛ — 3:1. Тем самым казанский клуб прервал свою двухматчевую серию поражений.

Гости смогли выйти вперёд на четвёртой минуте, однако «Ирбис» всё же ушёл на первый перерыв при ничейном счёте. Во втором периоде хозяева льда забросили ещё две шайбы. Отметим, что в этой встрече 3 очка (1+2) набрал нападающий Кирилл Мухин.

После 39 игр «Ирбис» лидирует в Восточной конференции, «Спутник» — четвёртый.