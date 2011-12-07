Источник: экс-гендиректор «Рубина» может прийти на смену Кикнадзе в «Локомотив»

В московском «Локомотиве» в ближайшее время могут произойти кадровые перестановки, пишет «РБ-Спорт». По данным издания, клуб покинут генеральный директор Василий Кикнадзе, с поста председателя совета директоров клуба уйдёт Анатолий Мещеряков, а из совета директоров клуба выйдет Андрей Бокарев.

На смену Кикнадзе может прийти Андрей Громов. Казанским болельщикам он известен по работе на посту генерального директора «Рубина» с июня 2012 по декабрь 2013 года.