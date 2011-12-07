«Нефтяник» подписал воспитанника системы «Ак Барса»

«Нефтяник» на официальном сайте объявил о переходе 20-летнего нападающего Данила Гизатуллина. Хоккеист является воспитанником системы «Ак Барса», а текущий сезон начал в составе «Барса».

Сезоном ранее нападающий уже выступал за «Нефтяник» в ВХЛ, где за 38 матчей набрал 7 (3+4) очков. В этом году игрок успел провести за «Барс» пять игр при показателе полезности «-1».

Параллельно «Нефтяник» объявил об уходе 24-летнего форварда Тараса Елисеева. Хоккеист проводил в Альметьевске второй сезон, за 51 игру набрал 12 (5+7) очков.