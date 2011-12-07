«Рубин» не претендует на Александра Кокорина

«Рубин» не будет претендовать на подписание нападающего Александра Кокорина, если «Спартак» выставит футболиста на трансферный рынок. Об этом заявил генеральный директор казанцев Рустем Сайманов.

«Мы для себя — речь о Леониде Викторовиче, тренерском штабе, спортивном директоре — приняли решение возрастных футболистов, которые близки к завершению карьеры, не брать. Лучше рисковать, брать молодых футболистов и пытаться развивать их. В качестве примера можно привести Кварацхелию, Макарова, Бакаева. Нам этот опыт нравится. Может, и к лучшему, что у нас не получилось его забрать», — сказал Сайманов в беседе с журналистом Сергеем Егоровым.

В текущем сезоне Александр Кокорин провёл за красно-белых восемь матчей, забил два гола и отдал две голевые передачи.