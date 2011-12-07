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Стало известно, сколько миллионов евро «Спартак» запросил у «Рубина» за трансфер Урунова

Ценник близок к стоимости перехода Ивана Игнатьева в казанский клуб.

«Спартак» запросил у «Рубина» шесть миллионов евро за переход в казанский клуб полузащитника Остона Урунова. Об этом пишет metaratings.ru.

Официальный запрос по трансферу пришёл в московский клуб в начале декабря. Сначала «Спартак» ответил отказом, а позднее выставил ценник в 6 млн евро. В «Рубине» от сделки отказались и взяли в аренду другого легионера.

По данным портала transfermarkt.de, рыночная стоимость узбекского футболиста составляет 1,5 млн евро. Летом 2020-го игрок перешёл из «Уфы» за 1 млн евро. Добавим, что за 7 млн евро в «Рубин» из «Краснодара» в зимнее ТО перешёл форвард Иван Игнатьев.

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