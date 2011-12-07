Олег Данченко может перейти в греческий клуб

26-летний защитник Олег Данченко может перейти в греческий АЕК. Об этом в своём Telegram-канале сообщает футбольный инсайдер Иван Карпов.

Сумма возможной сделки не уточняется. А авторитетный портал transfermarkt.de оценивает трансферную стоимость футболиста в 2,3 млн евро. С учётом того, что контракт игрока с «Рубином» истекает летом 2021 года, переход может быть осуществлён по ценнику, гораздо ниже рыночного.

АЕК после 17 туров идёт на втором месте в чемпионате Греции. От лидера — «Олимпиакоса» — команду отделяют 9 очков. За АЕК уже выступают два украинца: Дмитрий Чигринский и Евгений Шахов.

Данченко из-за лимита на легионеров текущий сезон проводит в аренде в «Уфе». В его активе 15 игр в РПЛ, а также матч в Кубке России. Защитник отличился шестью результативными передачами и двумя жёлтыми карточками.