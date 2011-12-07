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Казанские динамовки на выезде переиграли «Протон»

Казанские динамовки на выезде переиграли «Протон»
В очередном матче чемпионата России казанские динамовки в Саратове не оставили ни малейшего шанса на успех «Протону», переиграв соперниц 3:0 (25:14, 25:20, 29:27).
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