Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Казанский «Зенит» обыграл динамовцев из Ленинградской области

Казанский «Зенит» обыграл динамовцев из Ленинградской области
Волейболисты казанского «Зенита» в последнем матче регулярного чемпионата России на своей площадке переиграли динамовцев из Ленинградской области – 3:0 (25:14, 25:22, 25:18). По ходу чемпионата казанцы потерпели лишь одно поражение.
КВ
Лента новостей