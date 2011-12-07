«Сарыарка» и «Нефтяник» обновили рекорд продолжительности матчей в ВХЛ 2018/19

В Караганде состоялся шестой матч серии 1/4 финала Кубка Петрова между «Сарыаркой» и альметьевским «Нефтяником». Первый период остался за хозяевами льда – 2:1. Во второй трети встречи альметьевцы сравняли счет усилиями Александра Сумина. Третий период оказался насыщенным на шайбы – «Сарыарка» забросила две, после чего Сумин и Станислав Альташевский восстановили статус-кво. Игра перешла в овертайм, где решающий гол забила «Сарыарка» на 120-й минуте. Таким образом, команды обновили рекорд продолжительности встреч в ВХЛ 2018/19, установленный матчем ранее. Решающая игра пары пройдет в Альметьевске 26 марта.