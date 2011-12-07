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«Авангард» сравнял счёт в серии с ЦСКА

Победная шайба была заброшена в овертайме в меньшинстве.

«Авангард» и ЦСКА выдали результативный четвёртый матч серии финала Кубка Гагарина. Встреча завершилась победой «Авангарда» в овертайме со счётом 4:3.

Омичи вернулись в игру, проигрывая после первого периода 0:2. Сначала команда Боба Хартли сравняла счёт, а затем вышла вперёд. На последней секунде основного времени Мэт Робинсон реализовал большинство и перевёл матч в овертайм. Там игра продлилась чуть более 5 минут и победную шайбу в меньшинстве забросил Павел Дедунов.

Счёт в серии стал 2:2. Пятый матч состоится 26 апреля.

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