«Авангард» сравнял счёт в серии с ЦСКА

«Авангард» и ЦСКА выдали результативный четвёртый матч серии финала Кубка Гагарина. Встреча завершилась победой «Авангарда» в овертайме со счётом 4:3.

Омичи вернулись в игру, проигрывая после первого периода 0:2. Сначала команда Боба Хартли сравняла счёт, а затем вышла вперёд. На последней секунде основного времени Мэт Робинсон реализовал большинство и перевёл матч в овертайм. Там игра продлилась чуть более 5 минут и победную шайбу в меньшинстве забросил Павел Дедунов.

Счёт в серии стал 2:2. Пятый матч состоится 26 апреля.