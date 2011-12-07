Капитан УНИКСа признан самым ценным игроком сезона Кубка Европы

Защитник УНИКСа Джамар Смит признан самым ценным игроком розыгрыша Кубка Европы текущего сезона. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Капитан казанцев провёл в европейском турнире 20 матчей. Он набирал 17,1 очка, делал 2,6 подбора, 3,5 передачи и 1,2 перехвата в среднем за игру. При этом его реализация трёхочковых бросков на уровне 47,9%.

Добавим, что в Кубке Европы сезона 2013/14 игрок УНИКСа также становился MVP турнира. Тогда награда досталась защитнику Эндрю Гудлоку.