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Капитан УНИКСа признан самым ценным игроком сезона Кубка Европы

Игрок в среднем набирал более 17 очков за матч.

Защитник УНИКСа Джамар Смит признан самым ценным игроком розыгрыша Кубка Европы текущего сезона. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Капитан казанцев провёл в европейском турнире 20 матчей. Он набирал 17,1 очка, делал 2,6 подбора, 3,5 передачи и 1,2 перехвата в среднем за игру. При этом его реализация трёхочковых бросков на уровне 47,9%.

Добавим, что в Кубке Европы сезона 2013/14 игрок УНИКСа также становился MVP турнира. Тогда награда досталась защитнику Эндрю Гудлоку.

КВ
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