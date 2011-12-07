Леонид Слуцкий отреагировал на дисквалификацию арбитра Михаила Вилкова

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий положительно воспринял решение о пожизненном отстранении арбитра Михаила Вилкова от футбола. Свою точку зрения тренер изложил в интервью «Татарстан24».

«И то, что сейчас господин Хачатурянц отстранил Вилкова пожизненно — я просто аплодирую ему стоя с криками „браво“ и „бис“, покупаю билеты на все его премьеры на 10 лет вперед. Видно, что человек понимает суть проблемы», — заявил Слуцкий.

Тренер «Рубина» назвал арбитров «обслуживающим персоналом», который «должен делать хороший футбольный вечер, когда люди пришли посмотреть на футболистов».

Напомним, 19 апреля РФС пожизненно отстранил судью Михаила Вилкова от обслуживания футбольных матчей.