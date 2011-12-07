Владикавказский «Спартак» прекратит свое существование

«Спартак» из Владикавказа по итогам сезона будет расформирован, утверждает портал ossetia.news. Причина ликвидации команды — финансовые проблемы.

«Спартак-Владикавказ» был создан летом 2019 года как фарм-клуб «Алании». Команда комплектовалась игроками «Спартака-2», «Алании» и других клубов Северной Осетии. Персонал расформированного клуба будет работать в местной академии, судьба футболистов пока остается не ясной.

По итогам досрочно завершенного сезона в ПФЛ клуб финишировал на последнем месте, одержав всего одну победу — над «Анжи». «Алания» расположилась на второй строчке.