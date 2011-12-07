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Сборная России потерпела первое поражение на ЧМ-2021

Россияне не смогли справиться со словаками.

Сборная России потерпела первое поражение на ЧМ-2021. В третьем матче группового этапа россияне уступили словакам, 1:3. На гол Милоша Келемена Россия ответила шайбой Александра Барабанова. В третьем периоде словаки реализовали большинство, а за минуту до финальной сирены Марек Дялога поразил пустые ворота.

Отметим, что форвард «Ак Барса» Дмитрий Воронков в этом матче сыграл в первом звене. Следующую игру Россия проведёт 26 мая против сборной Дании.

КВ
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