Сборная России потерпела первое поражение на ЧМ-2021. В третьем матче группового этапа россияне уступили словакам, 1:3. На гол Милоша Келемена Россия ответила шайбой Александра Барабанова. В третьем периоде словаки реализовали большинство, а за минуту до финальной сирены Марек Дялога поразил пустые ворота.

Отметим, что форвард «Ак Барса» Дмитрий Воронков в этом матче сыграл в первом звене. Следующую игру Россия проведёт 26 мая против сборной Дании.