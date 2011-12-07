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Быков больше не будет курировать академию «Ак Барса»

Хоккейная академия продолжит работу по наработкам экс-тренера сборной России по хоккею.

Экс-тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков больше не будит курировать хоккейную академию казанского «Ак Барса». Об этом он сообщил ТАСС.

«Наш контракт истек в прошлом году. Ту задачу, которую мы поставили, выполнили. Сама академия также продолжает работать. Наши наработки остались, работа по развитию, которую мы выполнили с хоккеистами, и консультативные беседы, семинары с тренерскими кадрами прошли достаточно продуктивно. Это было интересно и нам, надеюсь, и персоналу академии тоже», — сказал он.

Быков также сообщил о желании открыть похожую академию в Тульской области.

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