Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Сборная России по волейболу вышла в «Финал шести» чемпионата мира

Сборная России по волейболу вышла в «Финал шести» чемпионата мира
Сборная России по волейболу в заключительном матче второго группового этапа вышла в «Финал шести» чемпионата мира, переиграв в трех сетах сборную Финляндии – 3:0 (25:17, 25:19, 25:22). Теперь соперники россиян определятся в Турине 26 сентября.
КВ
Лента новостей