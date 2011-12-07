«Рубин» и «Сочи» забили пять голов на двоих

«Рубин» завершил первый турецкий сбор контрольным матчем с «Сочи». Команды выдали результативный футбол, забив пять голов на двоих. С игры отличился даже нападающий Иван Игнатьев.

Казанцы пропустили первыми — на шестой минуте счёт открыл Артур Юсупов. Через 12 минут статус-кво восстановил Хвича, убежавший на рандеву с вратарём. Однако достаточно быстро ФК «Сочи» вновь вышел вперёд: Медведев ошибся на выходе и Заболотный без проблем подкорректировал направление мяча в сетку.

Во втором тайме Хвичу зарубили в штрафной — исполнять пенальти вызвался пострадавший, который невозмутимо развёл мяч и вратаря по разным углам. А на 70-й минуте случилось долгожданное событие: Иван Игнатьев отличился с игры, загнав мяч в ворота после прострела.