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«Барс» остановился в шаге от плей-офф Кубка Шелкового пути

Команда завершила выступление в регулярном чемпионате ВХЛ.
ХК «Барс» в заключительном матче регулярного чемпионата ВХЛ обыграл ХК «Саров» со счетом 2:1. Набранных очков татарстанскому клубу не хватило для выхода в плей-офф Кубка Шелкового пути. Как и в прошлом сезоне, «Барс» занял 18-е место в регулярном чемпионате. По итогам чемпионата лучшим снайпером команды стал Артем Валеев, набравший 32 очка (15+17).
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