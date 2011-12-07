«Барс» остановился в шаге от плей-офф Кубка Шелкового пути

ХК «Барс» в заключительном матче регулярного чемпионата ВХЛ обыграл ХК «Саров» со счетом 2:1. Набранных очков татарстанскому клубу не хватило для выхода в плей-офф Кубка Шелкового пути. Как и в прошлом сезоне, «Барс» занял 18-е место в регулярном чемпионате. По итогам чемпионата лучшим снайпером команды стал Артем Валеев, набравший 32 очка (15+17).