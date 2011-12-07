Стал известен победитель зимнего Чемпионата РТ по футболу-2019

В минувшие выходные на стадионе «Рубин» прошла финальная часть зимнего Чемпионата РТ по футболу-2019. В ней приняли участие команды-представительницы двух зон: «Казанской» и «Закамской». В упорной борьбе победителем стал «Рубин». Серебро у «Нефтеграда» из Альметьевска. Третье место занял челнинский «КАМАЗ», обыгравший со счетом 2:0 казанскую «Смену».