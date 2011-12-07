В Республике Коми на Республиканском лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной продолжается финал Кубка России по лыжным гонкам.В командном зачете Кубка России по лыжным гонкам лидирует Республика Татарстан, на втором месте Республика Коми, третье место пока у Тюменской области. Текущими лидерами Кубка России являются Лариса Рясина (Республика Татарстан) и Андрей Парфенов (Тюменская область).Во вторник, 26 февраля, пройдет командный спринт, а в последний день финала, 27 февраля, лыжники пробегут скиатлон.Напомним, по итогам сыктывкарского финала страна узнает не только победителей Кубка России среди женщин и мужчин, но и лидеров Континентального Кубка Восточной Европы. Три гонки ФКР пойдут в зачет последнего этапа Континентального Кубка. По итогам данных соревнований будут определены победители, которые получат право стартовать в Кубке мира ФИС по дополнительной персональной квоте.