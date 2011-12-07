«Локомотив-Кубань» обогнал УНИКС в борьбе за второе место

«Локомотив-Кубань» разгромил УНИКС в заключительном матче регулярного чемпионата. Игра в Казани завершилась со счётом 98:77 в пользу краснодарцев.

Самым результативным игроком в составе УНИКСа стал защитник Павел Сергеев, набравший 25 очков при двух подборах. Он реализовал 7 из 13 попыток бросков из-за дуги. У «Локомотива» 19 очков набрал форвард Дрю Гордон.

Таким образом, «Локомотив-Кубань» одержал 18-ю победу в регулярке и вышел на второе место, сместив УНИКС.