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«Нефтехимик» разделил очки с «Краснодаром-2»

Клуб из Нижнекамска не смог дожать соперника в большинстве.

В 38-м туре ФНЛ «Нефтехимик» на выезде разделил очки с «Краснодаром-2», команды разошлись со счётом 1:1.

На 30-й минуте нижнекамцев вывел вперёд Илья Петров. На 45-й минуте «Краснодар-2» не смог реализовать пенальти, а на исходе часа игрового времени южане остались в меньшинстве после удаления Дмитрия Иванова. Тем не менее, практически сразу Эдуард Сперцян сравнял счёт.

Нижнекамцы остались на восьмом месте в турнирной таблице, набрав 61 очко. За четыре тура до конца чемпионата «Нефтехимик» отстаёт от зоны стыковых матчей с клубами РПЛ на девять очков.

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