Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Санкт-Петербурге пройдут дополнительные матчи Евро-2020

UEFA сократил количество городов-организаторов матчей.

Санкт-Петербург примет семь матчей Евро-2020 вместо четырёх, такое решение принял UEFA. Ранее эти встречи должны были состояться в Дублине, однако город лишили права проводить матчи Евро-2020. Ещё один «дублинский» матч перенесён в Лондон. Таким образом, количество городов-организаторов сокращено с 12 до 11.

В Санкт-Петербурге пройдут шесть игр группового этапа: Бельгия — Россия (12 июня), Польша — Словакия (14 июня), Финляндия — Россия (16 июня), Швеция — Словакия (18 июня), Финляндия — Бельгия (21 июня), Швеция — Польша (23 июня), а также матч ¼ финала (2 июля).

КВ
Лента новостей