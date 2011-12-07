В Санкт-Петербурге пройдут дополнительные матчи Евро-2020

Санкт-Петербург примет семь матчей Евро-2020 вместо четырёх, такое решение принял UEFA. Ранее эти встречи должны были состояться в Дублине, однако город лишили права проводить матчи Евро-2020. Ещё один «дублинский» матч перенесён в Лондон. Таким образом, количество городов-организаторов сокращено с 12 до 11.

В Санкт-Петербурге пройдут шесть игр группового этапа: Бельгия — Россия (12 июня), Польша — Словакия (14 июня), Финляндия — Россия (16 июня), Швеция — Словакия (18 июня), Финляндия — Бельгия (21 июня), Швеция — Польша (23 июня), а также матч ¼ финала (2 июля).