Экс-футболист «Москвы» считает, что Слуцкого могут подписать топовые российские клубы

41-летний Бранислав Крунич, выступавший в России в 2005–2010 годах, рассказал о возвращении Леонида Слуцкого в РПЛ. С тренером бывший футболист пересекался в пору выступлений за ФК «Москва».

«Наверное, Леонид Викторович хотел вернуться в Россию, и вариант с „Рубином“ появился раньше остальных. Все знают, что он — хороший специалист. Если Слуцкий не поднимется с казанской командой, то, наверное, скоро его заберет другой топовый российский клуб. Думаю, для него главным было вернуться домой», — рассказал Крунич в интервью «Известиям».

Он добавил, что его не удивило возвращение Слуцкого в РПЛ, так как на фоне Эредивизи в российском чемпионате есть много хороших команд.

Крунич вспомнил и о нестандартных способах мотивации тренера. Так, перед финалом Кубка России в 2007 году, специалист пригласил на базу комиков Гарика Харламова и Тимура Батрутдинова. В итоге «Москва» проиграла в решающем матче «Локомотиву» (0:1).