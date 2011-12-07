Генеральный директор «Локомотива» рассказал об уходе Кварацхелии

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал об уходе Хвичи Кварацхелии из стана «железнодорожников». Это произошло летом 2019 года.

«У нас была определенная договоренность [с агентом] — которая вдруг за пять дней до истечения срока пребывания Хвичи в команде изменилась», — посетовал Кикнадзе.

Футболист с февраля по июнь был в расположении «Локомотива» на правах аренды. Игрок успел принять участие в семи матчах и забить «Рубину». Затем полузащитник вернулся в грузинский «Рустави», после чего присоединился к казанцам на правах свободного агента.

«До сих пор переживаю. Игрок отличный, боец. Тяжелый урок. Но я усвоил!», — отметил гендиректор «Локомотива».

Хвича Кварацхелия провел за «Рубин» 20 игр в РПЛ, забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.