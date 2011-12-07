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«Нефтехимик» намерен провести два контрольных матча против «Ак Барса»

Также в планах у «волков» участие в двух предсезонных турнирах.

Нижнекамский «Нефтехимик» на официальном сайте опубликовал план подготовки к новому сезону КХЛ. 31 июля и 1 августа клуб планирует провести два контрольных матча против «Ак Барса».

Также в планах у «волков» игра с «Нефтяником» и ЦСК ВВС. Помимо контрольных игр, «Нефтехимик» примет участие в двух предсезонных турнирах: Кубке Республики Башкортостан и Кубке губернатора Челябинской области.

В минувшем сезоне «Нефтехимик» вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, уступив «Ак Барсу» в серии 0-4.

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