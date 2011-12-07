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Матч «Рубин» - «Спартак» обслужит судья из Санкт-Петербурга

Матч 12-го тура чемпионата РПЛ между казанским «Рубином» и московским «Спартаком» (29 октября) обслужит бригада под руководством Василия Казарцева из Санкт-Петербурга.
Лайнсменами назначены Игорь Демешко из Химок и Алексей Лунев из Новосибирска, инспектор матча – Сергей Французов из Москвы.
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