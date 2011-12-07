«Нефтехимик» вырвал победу у «Акрона», проигрывая 0:2

В 17-м туре ФНЛ «Нефтехимик» гостил у 17-й команды чемпионата — тольяттинского «Акрона». После 23-й минуты хозяева вели в счёте 2:0, однако «химики» смогли отквитать три гола усилиями Ильи Петрова, Артёма Котика и Клёнкина. «Акрон» это не остановило и Артём Делькин сравнял счёт, но в ответной атаке Александр Юшин принёс «Нефтехимику» три очка — 4:3.

Нижнекамцы забили четыре гола за матч впервые с 23 сентября, когда дома разгромили «Текстильщик» (4:0). Набрав после 17 туров 31 очко, «Нефтехимик» расположился на пятой строчке в турнирной таблице.